Всичко за Сара Брайтман

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Сара кацна с тъмни очила

Сара кацна с тъмни очила

Сара Брайтман кацна по късна доба в нощта срещу сряда на българска земя. Тя премина през ВИП-а с тъмни очила и скромно прибрана коса на опашка. Мегазв...

12 ноември | 18:04
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