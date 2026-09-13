Сара Брайтман пее догодина в София
Световната звезда гастролира със 125 концерта на 5 континента
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Световната звезда гастролира със 125 концерта на 5 континента
Брайтман смени пет тоалета и изпълни два биса след двучасовото си космическо шоу София. Четири пъти зала "Арена Армеец" стана на крака пред Сара Брай...
Най-продаваното сопрано в света изпя най-големите си хитове в двучасов концерт в София Изключителната Сара Брайтман изнесе първия си концерт в Българ...
Сара Брайтман кацна по късна доба в нощта срещу сряда на българска земя. Тя премина през ВИП-а с тъмни очила и скромно прибрана коса на опашка. Мегазв...
Певицата е музата и демонът на Ендрю Лойд Уебър
Певицата и екипът й ще опитат замразени и сушени под вакуум ястия по специална технология Сара Брайтман пристига в България ден преди шоуто си в Софи...
Над 800 души досега са депозирали суми за билет за полет на "Върджин Галактик" в Космоса. Сред тях са певицата Сара Брайтман, която се кани да полети...
С над 70 музиканти на сцената, SARAH ще изпълни най-големите си хитове на 4 езика Сара Брайтман пристига в България с екип от 25 човека, сред които б...
Брайтман пее в София и започва тренировки за полета Сара Брайтман ще излезе пред почитателите си в София на 12 ноември в "Арена Армеец", а концертът...
Сара Брайтман идва с 50 човека за зашеметяващото си шоу на 12 ноември в "Арена Армеец". Световноизвестното сопрано с изключителен вокален диапазон из...
Сопраното със зашеметяващ вокален диапазон идва с екип от над 50 човека за концерта си на 12 ноември София. Две от най-големите събития в програмата...
Лондон. Британската певица Сара Брайтман ще плати $52 млн. за полет с руския кораб Съюз и 10-дневно пребиваване на борда на Международната космическа...