Огромна промяна за Аерофлот
Авиокомпанията ще получи държавна субсидия в размер на 8 млрд. рубли за замяната на вноса на SAP
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Авиокомпанията ще получи държавна субсидия в размер на 8 млрд. рубли за замяната на вноса на SAP
41-годишна жена наби 58-годишен мъж, удряйки го с дръжка на мотика. Ударите са нанесени в областта на главата и тялото. 58-годишният Д.Д. е приет в ц...
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