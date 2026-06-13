Santa Fe с награда от родео фестивала в Тексас
Най-продаваният SUV на Hyundai - Santa Fe бе обявен за "Пълноразмерен CUV (Crossover Utility Vehicle) на Тексас" от асоциацията на автомобилните журна...
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Най-продаваният SUV на Hyundai - Santa Fe бе обявен за "Пълноразмерен CUV (Crossover Utility Vehicle) на Тексас" от асоциацията на автомобилните журна...
По време на автомобилното изложение в Женева дебютира изцяло новият компактен кросоувър Tucson/ix45. Моделът е позициониран в С-сегмента и има изключи...