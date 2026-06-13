Фен на „Сан Лоренсо" загина, падайки от 50 метра
Фен на аржентинския „Сан Лоренсо" загина, след като падна от 50 метра, празнувайки победата на своя отбор в дербито срещу „Уракан". Младият привържен...
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Фен на аржентинския „Сан Лоренсо" загина, след като падна от 50 метра, празнувайки победата на своя отбор в дербито срещу „Уракан". Младият привържен...