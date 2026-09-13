Обвиниха приятел на убийците от Сан Бернардино в терористичен заговор
Енрике Маркес, приятел на двамата убийци от Сан Бернардино беше обвинен за участие в терористичен заговор, незаконно закупуване на автоматично оръжие...
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Енрике Маркес, приятел на двамата убийци от Сан Бернардино беше обвинен за участие в терористичен заговор, незаконно закупуване на автоматично оръжие...
Водолази от ФБР и шерифската служба претърсват малко езеро в Сан Бернардино, щата Калифорния, като част от разследването на стрелбата от миналата седм...
Единият брат обича да купонясва и да ходи по момичета. След като завършва училище, движен от своя патриотичен дълг, той се записва във флота. Успява д...
Разследващите все още не са сигурни дали има други евентуални цели Саид Фарук и съпругата му Ташфин Малик, които на 2 декември откриха стрелба в соци...
Показаха първа снимка на мюсюлманката Ташфин Малик, която заедно със съпруга си уби 14 души в Сан Бернардино, съобщава Daily Mail. По-рано от ФБР опр...
Нападателите, причинили смъртта на 14 души в Сан Бернардино, са били родители на 6-месечно момиченце, предаде „Ройтерс". Саид Фарук е 28 години, а Та...