Талибаните със смразяващ коментар за самоубийците
Хвалят самоубийците, дават на семействата им пари
Следете всички новини, анализи и коментари за Самоубийци. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Хвалят самоубийците, дават на семействата им пари
Част от бозайниците, открити на остров Стюарт, вече били загинали, наложило се останалите да бъдат приспани
Над 20 души са били убити в Ирак, повечето от които при самоубийствени нападения, насочени към представители на шиитски милиции и силите за сигурност,...
Джихадистката групировка "Ислямска държава" е създала към 2014 г. "фабрика" за подготовка на атентатори самоубийци за извършване на терористични атаки...
Бургас. Двама мъже са се самоубили в Бургас, съобщиха от пресцентъра областната дирекция на МВР в Бургас. В неделя, около 06,12 часа в Пето Районно у...
Багдад. Поне 21 души са загинали и десетки са ранени при поредица атаки в Ирак. Най-смъртоносната сред тях е била в Байджи, на 180 км. от столицата Ба...
Пешавар. Според информация на пакистанската полицията, най-вероятно кола-бомба е убила най-малко 31 души в близост до полицейски участък в северозапад...
Варна. Черната серия на самоубийствата във Варна продължава. След като градът беше потресен миналата седмица от жестокия начин, по който 43-годишния...
Полицаи спасиха самоубиец на мост, народът полудя да се мята от високо