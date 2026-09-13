Разкриха убиеца на момичето в Галиче
Става дума за Ангел О., който е направил самопризнания
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Става дума за Ангел О., който е направил самопризнания
Хасково. Тримата мъчители на възрастното семейство от село Малко градище Боню и Мавруда Добреви остават в ареста. Постоянната мярка задържане под стра...
София. Марио Любенов заяви, че не познава Мирослава, нито я е отвличал или убивал. Единственият подсъдим за убийството на Мирослава от Перник - Марио...