Видин премина към самопочистване
Работници от строителната група на общината започнаха да събират отпадъците покрай контейнерите във Видин. Изградени са три екипа и от служители. Те п...
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Работници от строителната група на общината започнаха да събират отпадъците покрай контейнерите във Видин. Изградени са три екипа и от служители. Те п...