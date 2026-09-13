Две слънца изгряха над морето
Случи на най-големия руски остров
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Случи на най-големия руски остров
Жител на Сахалин разказа за случката
Нефтен руски танкер е заседнал край бреговете на остров Сахалин в близост до пристанището Невелск. Около кораба вече се виждат петролни петна и не се...
Москва. Мъж откри стрелба в църквата „Възкресение Христово" в Южен Сахалин, убивайки двама и ранявайки шестима души, предаде Ройтерс, цитирайки РИА Но...
Видин. Видинският куклен театър ще представи България на престижен международен куклен фестивал в град Южний Сахалин на едноименния остров, съобщи дир...