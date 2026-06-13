Генералите на Саддам създадоха Ислямска държава
Мохаммад Али Ал Хаким произхожда от прочут род на шиитски богослови, водещ началото си от пророка Мохамед. Наричат ги "свещеното семейство". Неговият...
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Мохаммад Али Ал Хаким произхожда от прочут род на шиитски богослови, водещ началото си от пророка Мохамед. Наричат ги "свещеното семейство". Неговият...
Бившият американски президент Джордж Буш-младши изпревари съветския тоталитарен лидер Йосиф Сталин в рейтинг на най-отрицателните личности в историята...