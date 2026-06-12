Изграждат и ремонтират важни пътища в Старозагорско
Стара Загора. Готови са няколко важни за Старозагорския регион инфраструктурни проекти в областта на пътното строителство, които ще се реализират до к...
Следете всички новини, анализи и коментари за С. Плодовитово. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Стара Загора. Готови са няколко важни за Старозагорския регион инфраструктурни проекти в областта на пътното строителство, които ще се реализират до к...