RWE затваря централи в Германия и Холандия
Причината е възобновяемите енергии
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Причината е възобновяемите енергии
Виена. Австрийската енергийна компания OMV изкупи дела на германската RWE в Набуко. Така австрийците станаха най-големия акционер в бъдещия европейс...
Виена. Германският енергиен концерн RWE се оттегля от участие в проекта за газопровод "Набуко", съобщи австрийската информационна агенция "Фридъл нюз"...