"Чрез войната в киното - срещу войната в света"
С това мото в Добрич се провежда международен фестивал на руското кино От вторник до четвъртък включително в Добрич се провежда международният фестив...
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С това мото в Добрич се провежда международен фестивал на руското кино От вторник до четвъртък включително в Добрич се провежда международният фестив...
Подбрани заглавия от най-интересните и успешни руски филми ще бъдат представени на българските фенове на киното за първи път. Събитието е във връзка с...
София. Дни на руското детско кино очакват зрителите в края на седмица в Руския културно-информационния център в столицата, съобщиха организаторите от...