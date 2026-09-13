Руски бал събра елит в София
Певицата Есил Дюран в компанията на Елена Кристияно и дъщеря й Мария
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Певицата Есил Дюран в компанията на Елена Кристияно и дъщеря й Мария
Бизнесменът Франк Екснер откупи за 2000 лева стара грамофонна плоча на Емил Димитров на Руския бал в събота вечер. Със страхотния жест стартира благот...
Принцеса Олга Романова и племенникът на Рузвелт бяха сред специалните гости на Руския бал София. 50 светски дами и господа станаха на крака, а българ...