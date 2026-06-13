ВИДЕО: Гневна руска сервитьорка налага палав клиент
Клипче, в което сервитьорка налага с менюто крайно невъзпитан клиент, доби голяма популярност в социалните мрежи. Според информациите случката се рази...
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Клипче, в което сервитьорка налага с менюто крайно невъзпитан клиент, доби голяма популярност в социалните мрежи. Според информациите случката се рази...