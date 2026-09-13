Наша синоптичка с ново прозвище. Ето как я наричат вече
Зрителите са възмутени
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Зрителите са възмутени
Щерката на Стоичков напълно промени визията си
Какво обаче предстои и защо е сменила визията си, предстои да разберем...
Николета Лозанова води снощи предаването си "Папараци" по Би Ти Ви с руса визия, с която се подвизава в последните дни. Преди 3 дни плеймейтката пусна...