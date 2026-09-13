Какво каза полицията за нападнатото семейство
Протестът пред Румънското посолство е нерегламентиран
Следете всички новини, анализи и коментари за Румънско Посолство. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Протестът пред Румънското посолство е нерегламентиран
Шофьорът на ТИР-а е виновен за възникване на инцидента на бул. "Ситняково" и ул. "Попова Шипка" в София тази вечер. Той е извършил две нарушения- непо...
Товарен автомобил и трамвай номер 20 са се ударили в района на Румънското посолство в София. Катастрофата е станала на улица „Каймакчалан" и бул. „Сит...