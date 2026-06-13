Бивш подуправител на БНБ обвинен по случая с КТБ
Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем Румен Симеонов, бивш подуправител на БНБ и ръководител на управление "Банков надзор" при БНБ за...
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Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем Румен Симеонов, бивш подуправител на БНБ и ръководител на управление "Банков надзор" при БНБ за...