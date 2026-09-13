Симеонов искал оставката на Порожанов за лобизъм
Той посочи, че одобрява оставката на Порожанов и смята, че е малко закъсняла
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Той посочи, че одобрява оставката на Порожанов и смята, че е малко закъсняла
Не мисля, че оставката на Румен Порожанов ще доведе до трусове в управлението, каза Петков
Румен Порожанов ще бъде освободен от поста
Това ускорило оставката на земеделския министър Румен Порожанов
Това съобщават от Министерски съвет
Искат шест пъти увеличение на държавната помощ в говедовъдството
Земеделският министър влезе на разпит в специализираната прокуратура
Причината са протестите заради случаите на изтровени с пестициди пчели в Добруджа
Освен Порожанов са призовани и други държавни служители
По думите му няма липса на контрол и всеки сигнал се проверява
Зам.-шефката на "Земеделие" искала да помогне на къщата за гости в Юндола, но забравила да изтрие телефона си от сайта
Земеделският министър не се притеснява дали ще бъде поискана оставката му
Разпитаха Александър Манолев, съобщи Румяна Арнаудова
Представител на пресцентъра на министерството на земеделието покани на мирен диалог протестиращите
В страната ни са засадени над 60 000 хектара или над 600 000 дка лозя. Миналата година те са нараснали с около 14 000 дка, не без помощта на Национал...
За да бъде стартиран износът е необходимо да се финализира ветеринарната документация, за което Българската агенция по безопасност на храните е изпрат...
Веригата има дългосрочно партньорство с българските производители и ще продължава и занапред да ги подкрепя и да им осигурява възможност да развиват б...
Важно е да се утвърждават прекрасните вкусови качества на родните продукти, подчерта земеделският министър Румен Порожанов
Земеделското ни министерство е в контакт с румънските власти по повод нови случаи на африканска чума по свинете там...
"Земеделие" е най-проверяваната агенция у нас, каза директорът на фонда "ДАНС влезе в Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) за конкретни проверки, по които...