Запълват нелегални рудници в Перник
Запълване на иззетото от незаконен въгледобив подземно пространство под пернишкия квартал "Рудничар" предприема общината в Перник. Неотложните дейност...
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Запълване на иззетото от незаконен въгледобив подземно пространство под пернишкия квартал "Рудничар" предприема общината в Перник. Неотложните дейност...
Извънредно положение е обявено отново в пернишкия квартал "Рудничар". До мярката се стигна след като в сряда вечер е подаден сигнал за отворен дълбо...
Заради незаконен добив на въглища жителите на пернишкия квартал "Рудничар" се наложи да напуснат домовете си, подкопани от т.нар. хора-къртици, информ...