Държава в Африка с иновативна атомна централа
Използва се течно гориво и олово за охлаждане
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Използва се течно гориво и олово за охлаждане
Там ще се произвеждат РНК ваксините срещу малария и туберкулоза
Кампала. Ръководителите на пет държави от Източна Африка (Кения, Танзания, Руанда, Бурунди, Уганда) подписаха протокол, с който положиха основата за...
Бурунди, Кения, Уганда, Танзания и Руанда подписаха протокол за създаване на монетарен съюз в срок на 10 години, който предхожда въвеждането на единна...