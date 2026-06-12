Отбелязаха Деня на розовата фланелка
. Всяка година, последната сряда на месец февруари е посветена на борба с тормоза в училище.
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. Всяка година, последната сряда на месец февруари е посветена на борба с тормоза в училище.
Последната сряда на месец февруари в различни страни по света се отбелязва като Ден за борба с тормоза в училище. Нарича се още Ден на розовата фланел...