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Младите ротарианци зарадваха децата от Центъра за настанява от семеен тип в кърджалийския квартал „Гледка“

Младите ротарианци зарадваха децата от Центъра за настанява от семеен тип в кърджалийския квартал „Гледка“

Интеракт – детската организация към Ротари клуб в Кърджали дари своите връстници от Центъра за настанява от семеен тип в квартал „Гледка". Младите ро...

07 декември | 16:13
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