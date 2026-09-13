Ротари клуб - Казанлък се включи в благотворителна кампания в Турция
Освен с присъствие на мероприятието, казанлъшкият клуб се е включил и с парично дарение за кампанията
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Освен с присъствие на мероприятието, казанлъшкият клуб се е включил и с парично дарение за кампанията
Успешно приключи обществената инициатива „Да помогнем на Комплексен онкологичен център – Стара Загора“
Проявата е част от програмата за международно сътрудничество на ротарианците
Навръх Бабинден Ротари клуб Кърджали дари на Родилното отделение в болницата в Кърджали четири фетални доплера, които долавят сърдечната честота на бе...
Ротари клуб София Капитал даде старт на инициативата си да подпомогне пешеходната инфраструктура в района на Самоковско шосе. Това стана след благотво...
Георги Икономов
Интеракт – детската организация към Ротари клуб в Кърджали дари своите връстници от Центъра за настанява от семеен тип в квартал „Гледка". Младите ро...
Стара Загора. Старозагорският Ротари клуб връчи годишната си стипендия по традиция в навечерието на Коледа. Тази година наградата заслужи ученикът от...
Банско. Навръх своя 10-годишен юбилей Ротари клуб „Банско – Разлог" обяви своя нов проект. Ротарианците ще подпомогнат превенцията и борбата с диабета...
Добрич. В събота, 5 април, се проведе традиционният пролетен благотворителен бал на Ротари клуб Каварна. Инициативата събра 13 хил. лева, които ще се...
Банско. Ротарианци от цял свят на ски в курорта Банско. Тази амбициозна, но не и неосъществима идея бе обсъдена в планинския град. Целта е да се орган...
Стара Загора. Старозагорският Ротари клуб ще постави на четирите входно-изходни точки в града обозначителни табели с емблемата на Ротари Интернешънъл...