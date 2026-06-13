Чуя ли гайда, ставам права като при химн
Страх ни е да пожелаем добро някому - ще вземе да му се сбъдне, казва поетесата от енергетиката Роса Соколова е родена на 29 април 1964 г. в село Орл...
Следете всички новини, анализи и коментари за Роса Соколова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Страх ни е да пожелаем добро някому - ще вземе да му се сбъдне, казва поетесата от енергетиката Роса Соколова е родена на 29 април 1964 г. в село Орл...