Изненада! Ронда Роузи падна след нокаут (ВИДЕО)
Непобедената до момента американка Ронда Раузи изненадващо беше нокаутиране и сдаде световната титла в категория до 61 килограма на женския ММА. Чудот...
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Непобедената до момента американка Ронда Раузи изненадващо беше нокаутиране и сдаде световната титла в категория до 61 килограма на женския ММА. Чудот...
Не искам да имам нищо общо с Ронда Роузи. Ако ме хване, ще ми срита задника, заяви легендарният боксьор Майк Тайсън. Така той отговори на въпрос какво...