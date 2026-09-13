Денят на влюбените! Истинската история на Ромео и Жулиета
Тя е испанска, разказва я световен майстор на мистериите
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Тя е испанска, разказва я световен майстор на мистериите
Снайперист застреля бошнячката Адмира и сърбинът Бошко, които имаха нещастието да се обичат в държава с враждуващи етноси
Бошко и Адмира имаха нещастието да се обичат в държава с враждуващи етноси
След 6 часа разиграване драмата с висящия на покрива на жилищна кооперация благоевградчанин Васил приключи с щастлив край. Поизтрезнелият мъж след 17,...
21-годишният Славомир от Търговище отвлича 23-годишната Невена, след като двамата били разделени от известно време. Славомир живеел при баба си в търг...
Протестите разоряват МВР