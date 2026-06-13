Прохазка остава в "Левски" до пенсия
Харесва ми тук, затова подписах за още 3 години, остават ми две, обяви халфът на "Левски" Роман Прохазка. "Не не знам какво ще стане утре, но в момент...
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Харесва ми тук, затова подписах за още 3 години, остават ми две, обяви халфът на "Левски" Роман Прохазка. "Не не знам какво ще стане утре, но в момент...
Звездата на "Левски" Роман Прохазка получи наградата за Играч на 28-ия кръг след двата гола, които реализира при успеха с 3:0 над "Ботев" Пловдив. Той...
Колко гола има Роман Прохазка, шест или четири? С този въпрос се обърна "Левски" към БФС. Повод за това са двете му попадения в мачовете срещу "Литекс...
"Левски" ще търси нов Прохазка в Средна Европа, научи "Стандарт". На "Герена" имаха да вършеят из Южна Америка, но това може би ще бъде отложено във в...
"Сините" се сбогуват с още двама на сбора Антонио Аниете и Роман Прохазка си издействаха нова отсрочка от "Левски". Двамата са поискали още два дни з...
Новите "сини" екипи се купуват като топъл хляб Добра новина дойде на "Герена" вчера. Един от асовете за "Левски" през сезона Роман Прохазка поднови т...