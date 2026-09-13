Лейдис-клуб Кюстендил дари ВИП-стая за родилки
Родилното отделение в кюстендилската болница вече разполага с модерна ВИП стая, ремонтирана и оборудвана с помощта на дарение от Лейдис клуб
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Родилното отделение в кюстендилската болница вече разполага с модерна ВИП стая, ремонтирана и оборудвана с помощта на дарение от Лейдис клуб
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Враца. От години в родилното отделение на врачанската болница по новогодишните празници е тихо. Първото бебе не проплаква в първия ден на годината, а...