Левандовски легна под ножа
Полякът мина успешна операция
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Полякът мина успешна операция
Лева отиде на вила в последния ден от ваканцията си преди Евро 2016. Звездата на Полша Робърт Левандовски заведе съпругата си Анна на вилата им във Ва...
Дортмунд. Борусия Дортмунд финализира трансфера на нападателя на Херта Адриан Рамос, който ще се присъедини към тима след края на сезона. 28-годишния...
Дортмунд. Считаният за сигурно ново попълнение на Байерн Мюнхен от лятото Робърт Левандовски може да смени клуба още през зимата. Като дестинациите са...
Манчестър. Сеск Фабрегас и Робърт Левандовски са се разбрали с "Манчестър Юнайтед", твърди "Дейли Мейл". Новият мениджър на "дяволите" Дейвид Мойс се...