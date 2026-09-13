Крадци нахлуха в дома на Роберто Баджо. Развръзката
Бил е откаран в Спешното отделение
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Бил е откаран в Спешното отделение
Доста е трудно да останеш равнодушен при споменаване на името му - Роберто Баджо. Една икона в световния футбол. Легендата е поредното звездно попълне...
Бившият италиански национал Роберто Баджо се превърна в мишена номер 1 на природозащитниците в Италия. Последните нашариха Виченца с листовки срещу не...
Пеп Гуардиола ще назначи за свой помощник в "Байерн" италианската легенда Роберто Баджо, твърди "Ел Мундо Депортиво". Изданието припомня, че двамата б...