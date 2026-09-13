Всичко за Роберто Баджо

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Скочиха на Баджо заради птици

Скочиха на Баджо заради птици

Бившият италиански национал Роберто Баджо се превърна в мишена номер 1 на природозащитниците в Италия. Последните нашариха Виченца с листовки срещу не...

24 януари | 18:10
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