Нашенци държали дете като роб в Лондон
Предполага се, че става дума за дете, което е било принуждавано да проси
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Предполага се, че става дума за дете, което е било принуждавано да проси
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