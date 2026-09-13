Рио Фърдинанд бил алкохолик
Пиех по 10 бири, а след това минавах на водка, разкри легендата
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Пиех по 10 бири, а след това минавах на водка, разкри легендата
Бившият капитан на Англия Рио Фърдинанд обяви, че слага край на активната си футболна кариера, информира BBC. По-рано този месец жената на бранителя...
Фенове на "Челси" и специално на Джон Тери пуснаха гнусни послания към Рио Фърдинанд, който в петък загуби своята съпруга Ребека. Майката на трите му...
Жестока новина смрази Англия днес. Съпругата на Рио Фърдинанд - Ребека Елисън, почина от рак на гърдата. Двамата са женени от 2009 г., а преди това са...
Лондон. Рио Фърдинанд се разбра с Куинс Парк Рейнджърс, а сделката ще бъде обявена официално в следващите 24 часа, информира Daily Mail. 35-годишният...
Сериозна чистка започнаха в "Манчестър Юн". Централният защитник Рио Фърдинанд бе изгонен от клуба след 12 години на "Олд Трафорд". Новината му е била...
Манчестър. Рио Фърдинанд слага край на кариерата си за Манчестър Юнайтед. Бранителят обяви решението си след 12 години на "Олд Трафорд". Защитникът и...
Манчестър. Рио Фърдинанд е много близо до нов договор с "Манчестър Юнайтед", информира Sky Sports. Настоящият контракт на бранителя изтича през лятото...