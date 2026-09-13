53-ма финишираха „Рила Рън” 2014
Боровец. Третото издание на атрактивното състезание по планинско бягане „Рила Рън" 2014 (21 км) събра 102-ма атлети. На старта в Самоков освен 62-ата...
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Боровец. Третото издание на атрактивното състезание по планинско бягане „Рила Рън" 2014 (21 км) събра 102-ма атлети. На старта в Самоков освен 62-ата...
Боровец. Атрактивното състезание „Рила Рън" ще се проведе на 6 юли за поредна година в Боровец. Събитието се организира за трета поредна година с люб...
Боровец. Нов рекорд бе записан днес в традиционното състезание от веригата „Планински бягания до най – високите върхове в България". Най–добрият ни ма...