Природозащитници и риболовци излязоха на екопротест
Те изразиха своето недоволството срещу неприемливи поправки в Закона за водите и в наредбата за ползването на повърхностните води
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Те изразиха своето недоволството срещу неприемливи поправки в Закона за водите и в наредбата за ползването на повърхностните води
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Шаранът няма да поскъпне за празника Шаранът няма да се продава по-скъпо тази година за Никулден. Това твърдят рибовъди в Пиринския край. На рибарник...