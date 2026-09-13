Почина голяма българска режисьорка и поетеса
И племенница на Никола Вапцаров
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И племенница на Никола Вапцаров
София. Двама световноизвестни испански артисти ще се прегърнат през следващата седмица в София. Големият режисьор Карлос Саура идва в столицата ни, за...
Пловдив. Паветата в Пловдив скоро може да отидат в историята. Настилката, която е положена върху голяма част от възловите булеварди под тепетата още в...
София. Режисьорът Невена Тошева, която е един от майсторите на българското документално кино, почина. Това съобщиха от Съюза на българските филмови де...