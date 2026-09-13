Екофорумът „Сребърна“ да стане европейски
Природозащитници искат засилено участие на страните от Западните Балкани
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Природозащитници искат засилено участие на страните от Западните Балкани
На този етап не може да се направи оценка на щетите в птичата колония
Откраднати са една въртяща се и пет стационарни камери, разположени в местността „Фазанарията”
Защитените птици ще могат да се наблюдават оn line