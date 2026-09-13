Болен ревнивец съсипал Мануела Малеева
Покъртителен разказ на тенис легендата
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Покъртителен разказ на тенис легендата
Дон Жуан бе пребит от ревнивец. Драмата се разигра в балканското село Градец на 22 декември вечерта. 84-годишният Т. М. е известен коцкар в 5-хиляднот...
Ревнив мъж от Сливен нападна жена си с нож пред очите на две малки внучета. 57-годишната Донка е настанена в реанимацията на областната болница. Тя е...
Съседите чули пукот, но решили, че е станала беля с газова бутилка Кървава драма в миньорското градче Раднево хвърли в шок и ужас местните. Смъртонос...
Пазарджик. Ревнив съпруг разчлени жена си с моторна резачка край пазарджишкото село Боримечково. 35-годишният Реджеп я извел в близката гора, където с...
Бургас. Четири автомобила бяха подпалени в Бургас миналата нощ и се превърнаха в пепел. Три от тях са на един собственик, чиято фирма се занимава с ди...
Сливен. Ревнивец направи опит да запали лекия автомобил на бившата си съпруга в Сливен. "Мъжът беше залял автомобила марка Алфа Ромео, но нашите огнеб...