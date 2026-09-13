Младежки театър с премиера за Деня на Мелпомена
Благоевградски младежки театър представя премиера на сатирата по Гогол „Ревизор". Сценичният вариант и режисурата са на Бранимир Митов, музикалната ср...
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Благоевградски младежки театър представя премиера на сатирата по Гогол „Ревизор". Сценичният вариант и режисурата са на Бранимир Митов, музикалната ср...
Стоян Радев и Михаил Мутафов си партнират с младите звезди на театъра
Калин Георгиев слуша "Металика"