Данъчни погнаха баровците със скъпи лимузини
138 собственици на луксозни автомобили са проверени от НАП Бургас. По време на инспекциите двама от притежателите на скъпите коли са подали коригиращи...
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138 собственици на луксозни автомобили са проверени от НАП Бургас. По време на инспекциите двама от притежателите на скъпите коли са подали коригиращи...
При приключилите досега 31 ревизии на доходи на собственици на луксозни автомобили данъчните са установили 1,1 млн. лева допълнителни задължения. До...
Данъчните в Бургас започнаха масирани проверки на сайтове и фирми, които въртят търговия през интернет. Ревизиите за укрити обороти установяват масови...