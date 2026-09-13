Оригинал ли е намереният у нас Джаксън Полък? Говори реставратор
На гърба на платното има посвещение на актрисата Лорън Бакол
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На гърба на платното има посвещение на актрисата Лорън Бакол
Доц. Стефан Тъпанов работи и по много други проекти
75-годишен реставратор е подпалил хале в авиомузей в Крумово край Пловдив, съобщиха от Военноокръжната прокуратура в града под тепетата. Минчо Л., кой...