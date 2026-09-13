Република Сръбска с нов президент! Кандидатът на Додик спечели
Синиша Каран води с около 8500 гласа
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Синиша Каран води с около 8500 гласа
Република Сръбска прие промени в проектоконституцията си
Събитието във връзка с предстоящите избори за местна власт
Президентът на Република Сръбска Милорад Додик заяви, че декларацията е национален документ, който реабилитира сръбските национални интереси
Какво се случи
Република Сръбска, която е част от Босна и Херцеговина, ще получава руски природен газ по съществуващите трасета от средата на 2015 година до изгражда...
София. "Продължаваме да подкрепяме нашите западни съседи в техния европейски път. Имаме опит, който може да бъде много полезен", това заяви министър-п...