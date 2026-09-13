Започнаха репетициите на "Бебе на борда"
Премиерата ще бъде на 13 и 14 септември на Камерна сцена
Следете всички новини, анализи и коментари за Репетиции. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Премиерата ще бъде на 13 и 14 септември на Камерна сцена
Репетициите за "Властелинът на пръстените" вървят на тотални обороти. Грандиозният филм концерт ще бъде представен със съпровод от над 300 музиканти и...
София. В ситуацията на критична липса на бюджетни средства за театралното изкуство младите артисти избират свободата да създадат свое независимо прос...
Репетициите за Гергьовденския парад на жълтите павета започва от днес. В следващите два дни ротите от около 450 войници ще маршируват на плаца пред На...