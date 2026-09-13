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Тренират за парада на 6 май

Тренират за парада на 6 май

Репетициите за Гергьовденския парад на жълтите павета започва от днес. В следващите два дни ротите от около 450 войници ще маршируват на плаца пред На...

24 април | 5:10
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