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Renault Kadjar идва през юни

Renault Kadjar идва през юни

Европейските продажби на новия кросоувър на Rеnаult стартират през юни, обявиха от компанията. Французите също така разкриха подробности за двигателит...

26 май | 20:25
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