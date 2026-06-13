Микробус пропадна в дупка (ВИДЕО)
Огромна дупка зейна на една от централните улици в пловдивското село Крумово. В огромната яма е пропаднал микробус. Асфалтът, който наскоро бил положе...
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Огромна дупка зейна на една от централните улици в пловдивското село Крумово. В огромната яма е пропаднал микробус. Асфалтът, който наскоро бил положе...