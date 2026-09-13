Рекорден джакпот утре - 9,475 млн. лева
Над 13 млн. лева се трупат във всичките за неделния ден 10-и тираж
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Над 13 млн. лева се трупат във всичките за неделния ден 10-и тираж
Рекордният джакпот на британската национална лотария падна. Това съобщиха световните агенции. И изтъкнаха, че двама са късметлиите, които ще си раздел...
800 милиона долара може да прибави в сметката си някой щастливец, ако днес познае печелившите числа в американската лотария. Това е най-голямата натру...