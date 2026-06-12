Нивото на река Камчия спада
Обстановката в страната след обилните валежи постепенно се нормализира. Отчита се спад на нивото на река Камчия, както и на реките Провадийска, Ана де...
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Обстановката в страната след обилните валежи постепенно се нормализира. Отчита се спад на нивото на река Камчия, както и на реките Провадийска, Ана де...