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Нивото на река Камчия спада

Нивото на река Камчия спада

Обстановката в страната след обилните валежи постепенно се нормализира. Отчита се спад на нивото на река Камчия, както и на реките Провадийска, Ана де...

05 февруари | 10:15
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