Голям скандал! Виктор Николаев срещу наш рейнджър в Украйна
Какво го попита водещият
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Какво го попита водещият
Предизвикаха истински фурор в социалните мрежи.
Извини се на цялата армия, че е убил колежка
Самолет с повече от 300 американски рейнджъри е кацнал късно снощи на летище "Сарафово" край Бургас, научи "Стандарт". Самолетът е поискал да кацне в...
Благоевград. Мъж с качулка едва не уби с пистолет момиче зад волана на лека кола на пътя между селата Златолист и Катунци. Инцидентът е станал в четвъ...
Сливен. Първият български рейнджър Янко Янков е назначен на работа в областна администрация Сливен. Офицерът от резерва отговаря за мобилизационната г...