Лекар чу диагноза коронавирус и се самоуби
Лекарят на "Реймс" отне живота си зарази заразата
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Лекарят на "Реймс" отне живота си зарази заразата
"Парижани" паднаха изненедващо 0:2
Монако. Драматична победа с гол в последната минута постигна Монако в домакинството си на Реймс от 26-ия кръг на френското първенство. Двубоят завъ...
Реймс. Българската спринтьорка Ивет Лалова спечели бягането на 100 метра от турнира от сериите "Класик" във френския град Реймс. Под дъжда във Франци...
Париж. Сграда се е срутила във Франция, предаде АФП, като се позова на представители на пожарникарската служба. Според информация на Би Би Си става д...