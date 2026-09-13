Кардиолозите закъсаха! Здравната каса не дава достатъчно пари
100% реимбурсация трябва да предоставя НЗОК за редица животоспасяващи терапии
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100% реимбурсация трябва да предоставя НЗОК за редица животоспасяващи терапии
София. Здравната каса ще включва нови лекарства за реимбурсиране на 12 вместо на 6 месеца. Това предвижда проект за промени на Наредба 10. Той отразяв...
Според КЗК методиката на НЗОК за реимбурсиране на медицински изделия е вредна и за болните, и за пазара