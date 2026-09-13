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Румъния скочи на Регекампф

Румъния скочи на Регекампф

Румъния скочи на Регекампф заради снимка. Треньорът на "Литекс" бе нападнат от сънародниците заради кадър, с който се похвали във "Фейсбук". На него Р...

24 ноември | 20:20
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