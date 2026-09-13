Регекампф отървава "орлите" от Хамза
Бившият треньор на "Литекс" Лауренциу Регекампф може да отърве завинаги "Лудогорец" от Юнес Хамза. Румънецът искал да подсили с него атаката на "Стяуа...
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Бившият треньор на "Литекс" Лауренциу Регекампф може да отърве завинаги "Лудогорец" от Юнес Хамза. Румънецът искал да подсили с него атаката на "Стяуа...
Лауренциу Регенкампф се оказа мъж под чехъл. Всъщност сексбомбата Ана-Мария Продан, която е негова съпруга, му е наредила да си събира багажа от Ловеч...
Старши треньорът на Литекс Лауренциу Регекампф изненадващо ще се завърне начело на Стяуа (Букурещ) днес. Това заяви пред "Газета Спортурилор" президен...
Румъния скочи на Регекампф заради снимка. Треньорът на "Литекс" бе нападнат от сънародниците заради кадър, с който се похвали във "Фейсбук". На него Р...